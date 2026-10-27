Vance, Montana'da benzin fiyatlarını değerlendirdi, sözleri tartışma yarattı - Son Dakika
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Vance, Montana'da benzin fiyatlarını değerlendirdi, sözleri tartışma yarattı

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Başkan Yardımcısı JD Vance, 3 Kasım ara seçimleri öncesi Montana'daki mitingde benzin fiyatlarını değerlendirdi. Sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken bazı kullanıcılar, açıklamaların kendi yönetimini de hedef aldığı gerekçesiyle Trump yönetimiyle ilişkilendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 3 Kasım ara seçimleri yaklaşırken bir mitingde artan benzin fiyatlarıyla ilgili açıklaması "kendi yönetimlerini de hedef aldığı" gerekçesiyle tartışmaya konu oldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler yaklaşırken, Vance, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde benzin fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, "Şimdi birçok kişinin, 'benzin fiyatlarının çok yüksek olduğunu, ülkemizde son 50 yılın en yüksek enflasyonuna yol açan (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminin korkunç enflasyonunu düzeltmek için hala yapılması gereken çok şey bulunduğunu' söylediğini duyacaksınız. Bunu anlıyorum, onlara katılıyorum." dedi.

Uluslararası krizler sırasında enerji maliyetlerinin arttığını aktaran Vance, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından yaşanan artışın yanı sıra 1979, 2001 ve 2007 yıllarında benzin fiyatlarının yükselişe geçtiğine değinerek, "Ne zaman bir diktatör öfke nöbeti geçirmeye karar verse benzin fiyatları tavan yapıyor. Ama Demokratlar'ın buna çözümünün birkaç rüzgar gülü inşa etmek ve sızlanmak olduğunu hatırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Vance'in bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Söz konusu ifadeleri bazı kullanıcılar, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve ülkede yükselen akaryakıt fiyatları üzerinden Trump yönetimiyle ilişkilendirirken, bazıları da Amerikalılar yükselen akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıyayken Vance'in eleştirilerinin kendi yönetimini de hedef alabileceğini belirtti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Vance'in çok ama çok uzun zamandır söylediği en doğru şey." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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