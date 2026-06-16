Vance, Vatikan Görüşmesini 'Rahatsız Edici' Buldu - Son Dakika
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Vance, Vatikan Görüşmesini 'Rahatsız Edici' Buldu

16.06.2026 10:20
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Vatikan yetkilileriyle görüşmesini eleştirerek dürüst iletişimi tercih etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen yıl Vatikan yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi "rahatsız edici" olarak nitelendirerek, dönemin Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un kendisine yönelik doğrudan eleştirilerini Vatikan yetkililerinin "genel geçer" ifadelerine tercih ettiğini belirtti.

The Washington Post gazetesinin incelediği ve Vance'in bugün yayımlanacak "Komünyon: İnanca Dönüş Yolumu Bulmak" adlı kitabındaki bir bölümde Vance, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile Nisan 2025'te yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Kitapta yer alan ifadelere göre Vance, Parolin ve diğer üst düzey Vatikan yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki durum ve göç meselesini ele aldı.

Vatikan yetkililerinin göç konusunda ABD'nin sınırlarını kontrol etme hakkını kabul ettiğinden ancak düzensiz göçmenlere insani yaklaşılması yönünde çağrıda bulunduğundan bahseden Vance, Vatikan yetkililerinin bu yaklaşımını "yüzeysel" bulduğunu ifade etti.

Vance, Vatikan diplomatlarının ABD yönetiminin göç politikalarına yönelik eleştirilerini somutlaştırmadığını savunarak, yaptıkları görüşmenin "rahatsız edici" olduğunu aktardı.

Dönemin Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un kendisine yönelik doğrudan eleştirilerini diğer Vatikan yetkilileriyle yaptığı görüşmeye tercih ettiğini belirten Vance, "Klişeler ve genel geçer ifadelerin ardına saklanan bir görüşmedense dürüst bir konuşmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin kitlesel sınır dışı etme politikalarına karşı çıkarak, düzensiz göçmenlerin suçla ilişkilendirilmesini sık sık eleştiren Papa Franciscus, göçmenlerin sınır dışı edilmesinin insan onurunu zedelediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vance, Vatikan Görüşmesini 'Rahatsız Edici' Buldu - Son Dakika

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