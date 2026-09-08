'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan aklama suçundan tutuklandı
Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
TUTUKLANDI
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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