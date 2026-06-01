Vanspor\'un Yeni Başkanı Şahin Aslan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü'nün başkanlığına Şahin Aslan seçildi.

Vanspor FK'nın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile yapılan seçimde, Aslan kulüp başkanlığına seçildi.

Aslan, kendine duyulan güveni Vanspor'u daha güçlü yarınlara taşımak adına büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Bu günden itibaren yönetimle birlikte Vanspor'un başarısı ve geleceği için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ortak değeri olan Vanspor'umuzu ileriye taşımak adına üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu güvene layık olmak için kolları sıvadık. Allah bizleri mahcup etmesin. Bütün şehrimizin dinamiklerini bir arada görmek istiyoruz. Hepsini Vanspor çatısı altında toplamaya gayret göstereceğiz. Biz her yere gideceğiz. Biz hiç kimseyi ayrı tutmayacağız. Vanspor hepimizin ortak değeridir."