Vanuatu ve Avustralya'dan Güvenlik Anlaşması

Pasifik ülkesi Vanuatu, Avustralya ile kritik altyapı, deniz güvenliği, istihbarat, siber ve enerji alanlarında güvenlik anlaşmasına imza attı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'da Vanuatu Başbakanı Jotham Napat ile bir araya geldi.

Taraflar, daha önce Eylül 2025'te imzalanması planlanan ancak "Vanuatu'nun diğer ülkelerden alınacak finansmanı kısıtlayabileceği" endişesiyle ertelenen "Nakamal Anlaşması"nı imzaladı.

Avustralya, anlaşma kapsamında, Vanuatu'nun polis kuvvetlerine ek eğitim ve ekipman sağlayacak, ülkeye deniz güvenliği, altyapı, istihbarat işbirliği ve siber güvenlik alanlarında destek olacak.

Bu anlaşmayla, topraklarında yabancı askeri üslerin veya altyapının kurulmasına izin vermemeyi kabul eden Vanuatu, "askerileşme, yabancı müdahale ve yetkisiz erişimden" uzak tutmayı taahhüt ettiği kritik altyapısını diğer ülkelerin etkileşimine açmadan önce Avustralya ile istişare edecek.

İki ülke ayrıca iklim değişikliğinin yol açtığı tehditlere karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve seyahat kolaylığı için birlikte çalışacak.