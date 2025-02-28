Varol Uzlu'nun Sergisi: 'Bu Topraklarda Kadın Olmak'

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Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terra Santa'da açılan sergide, Uzlu, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki kadınların yaşam öykülerini bir araya getiriyor.

Seçkide 2015 yılından bu yana çekilen ve 62 özel kareden oluşan eserler, kadınların geleneksel değerler içindeki üretkenliğini, direncini ve hikayelerini sanatseverlere sunuyor.

Sergi, 4 Nisan'a kadar gezilebilecek.