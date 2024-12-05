Varşova'da Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı - Son Dakika
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Varşova'da Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Varşova\'da Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Türk kahvesinin kültürü ve önemi, Varşova Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

05.12.2024 23:17
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Polonya'nın başkenti Varşova'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve eşi Rachel Denktaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, milletvekilleri, Polonya'daki kahve sektörü temsilcileri, sosyal medya içerik üreticileri, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Denktaş, etkinlikteki konuşmasında, Türk kahvesinin sadece bir içecek değil, Türk kültürünün 500 yıllık temel bir geleneği olduğunu söyledi.

"Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır" atasözünü anımsatan Denktaş, etkinlikte pekiştirilen dostlukların Türk-Leh ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine katkıda bulunmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim de davetlilere Türk kahvesinin kültürü, tarihçesi ve yapım teknikleri hakkında sunum yaptı.

Serim'in sunumu esnasında davetlilere Türk kahvesi ikramı gerçekleştirildi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Varşova'da Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı - Son Dakika

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