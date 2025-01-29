Varto'da Don Olayı ve Soğuk Hava Etkisi

Güncel

Muş'un Varto ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, dere ve göletlerde buz tabakası oluştu.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düştü.

Vatandaşlardan Yusuf Aslan, AA muhabirine, sis ve soğuklar nedeniyle ulaşımda yer yer aksamaların meydana geldiğini söyledi.

Aslan, "Özellikle sabah saatlerinde havalar çok soğuk olduğu için ağaçlar kırağı tutuyor. Her taraf beyaza bürünüyor. Gece çok soğuk olduğu için araçlarımız donuyor, zor şartlarda çalışıyor." dedi.