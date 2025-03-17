Vaşak, 12 Yıl Sonra Nevşehir'de Görüntülendi

Nevşehir'de 'vaşak' foto kapana yakalandı

En son 12 yıl önce görüntülenmişti

NEVŞEHİR - Doğa ve yaban hayatı meraklısı Osman Yekta Bilgili; Nevşehir'in ormanlık alanlarına yerleştirdiği foto kapan ile 'vaşak' görüntülemeyi başardı. Nevşehir bölgesinde vaşak en son 12 yıl önce görülmüştü.

Yaban hayatı ve doğa meraklısı 15 yaşındaki Osman Yekta Bilgili babası ile çıktığı dağlara ve ormanlık alanlara foto kapan yerleştirerek yaban hayatını kayıt altına alıyor. Bilgili en son yerleştirdiği foto kapan ile yaban hayvanlarını görüntülerken, foto kapana birde vaşak yansıdı. Osman Yekte Bilgili Nevşehir bölgesinde en son bir yürüyüş grubu tarafından 12 yıl önce vaşak bulunduğunu söyledi. Bilgili; "Şu ana kadar foto kapan ile kurt, kızıl tilki, vaşak, yaban domuzu, yaban tavşanı, ala karga, saksağan, kınalı keklik gibi hayvanları kayıt altına aldım. Daha önce foto kapan kurduğum bir bölgede şubat ve mart aylarında tekrar foto kapan çalışması yaptım. Bu çalışmadaki en önemli hedefim vaşak görüntülemekti. Daha önceki gittiklerimde bölgede vaşak dışkıları ve ayak izleri görmüştüm. Foto kapan yaklaşık 40 gün dağda kayıtta kaldı. Foto kapanı alıp kayıtlarını incelediğimde, kayıt yaptığı son hayvanın vaşak olduğunu gördüm. Vaşak en son bu bölgede 12 yıl önce görülmüştü. Bir yürüyüş ekibi tarafından işlevsiz bir halde bulunarak ekipler tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salınmıştı. Nevşehir'de şu ana kadar benden başka vaşak görüntüleyen olmadı. Bu güne kadar Nevşehir bölgesinde vaşağın yaşamadığı düşünülüyordu. Foto kapan sayesinde Nevşehir'de vaşak görüntüledim. Gerekli korumanın sağlanması için Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne görüntüleri gönderdim. O bölgede daha fazla koruma sağlanmasını talep ettim" dedi.