Vaşak Yavruları Fotokapana Yansıdı

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Vaşak yavruları fotokapana yakalandı

ANKARA - Su yalağının etrafındaki vaşak yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Su yalağının etrafındaki vaşak yavrularının görüntüsü fotokapana yansıdı. DKMP, o anlara ilişkin, "Su yalağının etrafındaki vaşak yavrularının büyüme hikayesi" ifadesini kullandı.