Vatan Partisi İBB Başkan adayı Talat Paşa\'nın kabrini ziyaret etti

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve bir grup partili, Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

Talat Paşa'nın Şişli'de Abide-i Hürriyet Anıtı'nın bulunduğu alandaki kabri başına gelen Özkan ve partililer, saygı duruşunda bulundu, mezara karanfil bıraktı.

Burada konuşan Özkan, Talat Paşa'nın Almanya'da 15 Mart 1921'de Ermeni bir suikastçı tarafından vurularak şehit edildiğini hatırlattı.

Talat Paşa'nın kanını yerde bırakmadıklarını belirten Özkan, "Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önderliğinde, Ermeni soykırımı yalanını bitirdik. Yerle bir ettik. Artık dünyanın hiçbir yerinde 'Ermeni soykırımı tarihsel bir yalandır.' demek suç değil. Özgürce, Ermeni soykırımının yalan olduğunu gittiğimiz her yerde haykırabiliyoruz." diye konuştu.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel merkezi olarak kullanılan ve yıkıldıktan sonra otopark haline getirilen Pembe Konak'ı da onaracaklarını dile getiren Özkan, "O izbe, o çürümüş otopark haline getirilen o değerli mirasımızı eski haline kavuşturacağız. O tarihi mirası tekrardan ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.