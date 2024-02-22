Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pendik'te Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pendik'te Görüşmeler Yaptı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pendik\'te Görüşmeler Yaptı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Pendik'te sanayiciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özkan, işveren ve işçilerin sorunlarını dinleyerek İstanbul'a ilişkin projelerini anlattı. Ayrıca, İstanbul'un nüfus sorununa dikkat çekerek, Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla nüfusu kademeli olarak aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

22.02.2024 21:31  Güncelleme: 21:33
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Pendik'te sanayiciler ve vatandaşlarla görüştü.

Seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Pendik Velibaba Sanayi Sitesi'ne giden Özkan, sanayiciler ve esnafla bir araya geldi.

İşveren ve işçilerin sorunlarını dinleyen Özkan, İstanbul'a ilişkin projelerini anlattı.

Ardından İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğine geçen Özkan, vatandaşlarla sohbet ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Özkan, "Şimdiye kadar birçok yeri ziyaret ettim. Vatandaşın seçim derdi değil, geçim derdi var. İnsanların 'Yerel seçimden sonra ekonomi nereye gidecek, enerji fiyatları artacak mı, maaşlar yetecek mi?' gibi soruları var. Vatan Partisi köylüsünden, çiftçisinden, işçisinden, esnafından, sanayicisinden aldığı fikirlerle gerçekçi bir program üretiyor." diye konuştu.

İstanbul'un artık bu nüfusu kaldıramadığını belirten Özkan, "İstanbul, 20 milyonluk, çarpık, plansız bir şehir olmuş. Bu yığılmayla İstanbul'da da Marmara'da da hiçbir sorun çözülemez. Vatan Partisi, İstanbul'u bir cazibe merkezi yapmaktan ziyade, Anadolu'ya yapacağımız yatırımlarla nüfusu kademeli olarak aktarmak üzerine bir politika benimsiyor. Gerçekçi çözüm bu." dedi.

Kaynak: AA

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