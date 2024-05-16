Vatan sevgisi engelinin önüne geçti - Son Dakika
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Vatan sevgisi engelinin önüne geçti

Sivas'ta görme engelli genç için düzenlenen askerlik eğlencesinde kına yakıldı. Engelinden dolayı askerlik yapamayan genç, ailesi ve yakınları tarafından bir günlüğüne temsili askerlik yapma fırsatı buldu. Eğlenceye katılan arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte kına yakılan genç, duygusal anlar yaşadı. Baba, kendi asker kınası olmadığını ancak oğlu için bu düzenlemeyi yaptıklarını belirtirken, anne ise duygusal ve heyecan verici bir durum olduğunu ifade etti. Genç, hayal ettiği vatan görevini yapamamış olmanın üzüntüsünü yaşarken, ailesi ona destek olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

16.05.2024 21:31
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Vatan sevgisi engelinin önüne geçti

Bir günlük temsili askerlik yapan görme engelli genç için asker eğlencesi düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta temsili olarak bir günlüğüne asker olan görme engelli genç için askerlik eğlencesi düzenlenerek kına yakıldı.

Sivas'ta yaşayan Abdullah ve Miyase Ceran çiftinin çocukları Umut Ceran doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Askerlik çağına gelen Umut, engelinden dolayı askerlik yapamayınca çözümü ailesi ve yakınları buldu. Aile bir günlüğüne de olsa temsili asker olan oğulları Umut için asker eğlencesi düzenledi. Evde düzenlenen eğlenceye Umut'un arkadaşları ve yakınları katıldı. Umut'a annesi tarafından eline kına sürüldü. O esnada anne Miyase Ceran duygularına hakim olamadı. Baba kendisinin asker kınasının olmadığını fakat oğlu için bu askerlik kınasını düzenlediklerini söyleyerek buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"Değişik bir duyguydu "

Anne Miyase Ceran, hüzünlü ve heyecan verici bir durum olduğunu ifade ederek, " Güzel oldu. Değişik bir duyguydu. Rabbim herkese nasip etsin. Bir günlükte olsa o sevinci yaşattı. Buruk bir sevinç içerisindeyim" dedi.

"Çok ufakken askeri forma giyip anneme sürpriz yaptım"

Umut Ceran, ufakken askeri üniforma giyerek annesine sürpriz yaptığını söyleyerek, " Birkaç kez bu tür ana şahit olmuştum. Ama insanın kendi evinde kınsa bu şekilde kına yakılması çok farklı bir duygu. Çok şükür böyle bir şey nasip oldu. Gönül isterdi ki bu vatani görevi yapabileyim. Hayırlısı böyleymiş. Allah bütün askerlerimize yardımcı olsun. Güzel bir duyguydu. Herkese teşekkür ederim. Kına yakılırken duygulandım. Müziği bilerek seçtirdim. Sözleri benim tüylerimi diken diken ettiriyor. Sözleri çok dokunaklı. Çok farklı bir duygu. Çok ufakken askeri forma giyip anneme sürpriz yaptım. Mesele sadece o formayı giymekten ibare değil, o görevi yapabilmek" diye konuştu.

"Benim asker kınam olmadı, oğlum Umut'a yaptım"

Baba Abdullah Ceran, kendisinin asker kınası olmadığını fakat oğluna asker kınasını yaptıklarına değinerek, " Sevinçliyiz. Böyle bir kına düzenleyelim dedik. Benim asker kınam olmadı, oğlum Umut'a yaptım. Anaokulundan itibaren bugüne kadar annesinin çok emeği var. Şuanda ilahiyat okuyor. Tatlı bir hüzün içerisindeyim. Ama güzel bir duygu. Keşke tam yapabilseydi askerliğini. Allah böyle takdir etmiş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan sevgisi engelinin önüne geçti - Son Dakika

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