Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne? - Son Dakika
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Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?

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Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?
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5 yorum

Diyarbakır'da bir kasabın satışa sunduğu köy tavuğu, alışılmışın dışındaki görünümüyle dikkat çekti. Marketlerde satılan tavuklarla arasındaki belirgin farkı görenler, "Bizim marketten aldıklarımız ne tavuğu?" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Diyarbakır'da bir kasabın tezgahında satışa sunduğu köy tavuğu, görünümüyle dikkat çekti. Marketlerde satılan tavuklardan farklı görünen köy tavuğu, vatandaşların iki ürün arasındaki farkı sorgulamasına neden oldu.

"BİZİM MARKETTEN ALDIKLARIMIZ NE TAVUĞU?"

Köy tavuğunun görünümünü marketlerde satılan tavuklarla karşılaştıranlar, "Bizim marketten aldıklarımız ne tavuğu?" yorumunda bulundu. Görüntüler, köy tavukları ile marketlerde satılan tavukların yetiştirilme koşulları ve fiziksel özellikleri arasındaki farklılıkları da akıllara getirdi. Ancak tavukların yalnızca dış görünüşüne bakılarak kalitesi, sağlıklı olup olmadığı veya yetiştirilme koşulları hakkında kesin bir sonuca varılamıyor.

İşte tartışma yaratan o görüntü; 

Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?
DiyarbakırGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • kaanyildirim3484 kaanyildirim3484:
    bizim tavuklar düzcede sakaryada gece uyumasınlar diye davul eşliğinde 7-24 yem yedirilip 15 günde civcivken tavuk olup, bize kakalanan hormonlu tavuklar 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Ölü tavuk pişirdiler soframıza getirdiler... 0 0
  • Ibrahim Yarbey Ibrahim Yarbey:
    Bunlar koy tavugu bizim satin aldiklarimiz hormonlu cakma tavuk diye dusunuyorum. 0 0
  • karakarakapkara99 karakarakapkara99:
    bizde resmi olarak tavuk yazamıyorlar zaten. piliç.. biz dilimizle tavuk diyoruz sadeece . 0 0
  • Abdullah Ozturk Abdullah Ozturk:
    bu köy tavugu markettekiler ise zirai tavuk 0 0
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