Vatandaşın yüzde 82'si altın ve gayrimenkul tercih ediyor

Merkez Bankası'nın yılbaşından beri yaptığı ankette vatandaşlara enflasyon ve dolar kuru beklentileri soruluyor, ardından nakit varlıkları olsa hangi yatırım aracını tercih edecekleri soruluyor. Nisan ayı sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 82'si altın veya ev-dükkan-arsa alacağını belirtiyor. Bu oran ocakta yüzde 84'tü; altın tercihi biraz düşerken gayrimenkul tercihi arttı. Vadeli mevduat, araba, borsa, döviz, yatırım fonu gibi diğer seçenekleri tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde 18.

Tasarrufların ekonomiye katkı sağlaması önemlidir. Mevduat finansal sisteme, borsa şirketlere kaynak oluştururken, altın ithalatı artırarak döviz çıkışına yol açıyor ve ölü yatırım olarak değerlendiriliyor. Ancak vatandaşı suçlamak yerine, onları bu tercihe yöneltenlerin sorumluluğu vurgulanıyor. Gayrimenkul yatırımı ise inşaat sektörünü desteklediği için tamamen ölü yatırım sayılmıyor.

Merkez Bankası'nın 'bilgi tedavisi' uygulamasına rağmen hanehalkının enflasyon beklentisi yüksek seyrediyor. Ocak-şubatta yüzde 48,8 olan bir yıl sonrası enflasyon tahmini, martta yüzde 49,9'a, nisanda yüzde 51,6'ya yükseldi. Savaşın etkisiyle daha hızlı artış beklenirken, aylık artış sınırlı kaldı. Piyasa katılımcıları ve reel sektör de tahminlerini yukarı çekti. Bu koşullarda Merkez Bankası'nın yüzde 16'lık enflasyon hedefinde ısrar etmemesi gerektiği belirtiliyor. Tahminime göre, 14 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporunda 2026 hedefi yüzde 19, tahmin aralığı ise yüzde 18-24 olarak revize edilebilir.