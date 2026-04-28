Vatandaşın yüzde 82'si altın ve gayrimenkul tercih ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası anketine göre vatandaşların büyük çoğunluğu altın ve gayrimenkule yönelirken, enflasyon beklentileri de yüksek seyrediyor.

Merkez Bankası'nın yılbaşından beri yaptığı ankette vatandaşlara enflasyon ve dolar kuru beklentileri soruluyor, ardından nakit varlıkları olsa hangi yatırım aracını tercih edecekleri soruluyor. Nisan ayı sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 82'si altın veya ev-dükkan-arsa alacağını belirtiyor. Bu oran ocakta yüzde 84'tü; altın tercihi biraz düşerken gayrimenkul tercihi arttı. Vadeli mevduat, araba, borsa, döviz, yatırım fonu gibi diğer seçenekleri tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde 18.

Tasarrufların ekonomiye katkı sağlaması önemlidir. Mevduat finansal sisteme, borsa şirketlere kaynak oluştururken, altın ithalatı artırarak döviz çıkışına yol açıyor ve ölü yatırım olarak değerlendiriliyor. Ancak vatandaşı suçlamak yerine, onları bu tercihe yöneltenlerin sorumluluğu vurgulanıyor. Gayrimenkul yatırımı ise inşaat sektörünü desteklediği için tamamen ölü yatırım sayılmıyor.

Merkez Bankası'nın 'bilgi tedavisi' uygulamasına rağmen hanehalkının enflasyon beklentisi yüksek seyrediyor. Ocak-şubatta yüzde 48,8 olan bir yıl sonrası enflasyon tahmini, martta yüzde 49,9'a, nisanda yüzde 51,6'ya yükseldi. Savaşın etkisiyle daha hızlı artış beklenirken, aylık artış sınırlı kaldı. Piyasa katılımcıları ve reel sektör de tahminlerini yukarı çekti. Bu koşullarda Merkez Bankası'nın yüzde 16'lık enflasyon hedefinde ısrar etmemesi gerektiği belirtiliyor. Tahminime göre, 14 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon raporunda 2026 hedefi yüzde 19, tahmin aralığı ise yüzde 18-24 olarak revize edilebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:26:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.