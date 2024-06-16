Vatandaşlar Arife Günü Kurban Pazarına Akın Etti - Son Dakika
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Vatandaşlar Arife Günü Kurban Pazarına Akın Etti

Eskişehir'deki hayvan pazarında arife günü yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, küçükbaş kurbanlık bölümünde fiyatları 10 bin TL'den başlayan hayvanlara yoğun ilgi gösterdi. Satıcılar ise kalabalıktan memnun olduklarını belirtti.

16.06.2024 02:49
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Vatandaş arefe günü kurban pazarına akın etti

Arife günü hayvan pazarında yoğunluk var

Küçükbaş satan Ercan Özel:

" Taban fiyat 10 bin TL" 10 bin, 12 bin şeklide gidiyor"

"Kalabalık var bugün pazarda inşallah güzel olur"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki hayvan pazarında arife günü yoğunluk oluşup, satışlar artarken, vatanların daha çok fiyatı 10 bin TL'den başlayan küçükbaşa yöneldiği görüldü.

Arife gününde Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oldukça arttı. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine kurbanlık seçimini bırakan vatandaşların pazarda beğendikleri hayvan için sıkı pazarlık yaptığı görüldü. Özellikle 10 bin liradan başlayan küçükbaş kurbanlık bölümünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Eskişehir'e farklı noktalardan gelen hayvan satıcıların yoğunluktan mutlu olduğu gözlendi.

14 bin liraya küçükbaş kurbanlık Yalçın Tiftik, "Kurbanlığıızı aldık, yarın keseceğiz inşallah. Etin bir kısmını dağıtacağız, bir kısmını da inşallah ailecek yiyeceğiz" dedi.

"Taban fiyat 10 bin TL"

Eskişehir'e kurbanlık satışı için Afyonkarahisar'dan gelen Ercan Özel şöyle konuştu; " Fiyatlardan ufak tefek düşüş var, satışlarda da artış var. Ama beklediğimizin altında bir arife oluyor. Kalabalık var bugün pazarda inşallah güzel olur, bütün satıcı arkadaşlara hayırlı müşteriler diliyorum. Küçükbaşta fiyatlar en az 10 bin liradan 25 bin liraya kadar hayvan var pazarda. Taban fiyat 10 bin TL" 10 bin, 12 bin şeklide gidiyor."

"Geçen yılki fiyatların aynısı"

Hayvan pazarında kalabalığın olduğunu fakat alıcının az olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Alaattin Karademir, "Bir hareketlilik yok, kalabalık pazarda ama hayvan alan yok. Fiyatlar için bedava diyebiliriz, 10 bin, 12 bin şeklide gidiyor. Geçen yılki fiyatların aynısı. Her şeye zam geldi hayvan fiyatları aynı" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kurban, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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