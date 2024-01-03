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VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu annesine sürpriz yaptı - Son Dakika
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VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu annesine sürpriz yaptı

Elazığ'da vatanı görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu, askeri üniformasıyla alışveriş merkezinde annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkarak sürpriz yaptı. Annesi ve kardeşi şaşkınlıkla sarılarak ağladı.

03.01.2024 - 17:00,
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VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu (21), Konya'da, askeri üniformayla, alışveriş merkezinde annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Elazığ'da vatanı görevini, piyade komando olarak tamamlayan Fırat Kasımoğlu, terhis olup memleketi Konya'nın Kulu ilçesine döndü. Kasımoğlu, yakınlarına da annesi Gülcan Kasımoğlu'na sürpriz yapmak istediğini söyleyip, alışverişe çıkarmalarını istedi. Gülcan Kasımoğlu, kızı Medine Kasımoğlu ile alışveriş merkezine götürüldü. Fırat Kasımoğlu, askeri üniformasıyla geldiği alışveriş merkezinde, tekmil vererek, annesi ile kardeşinin karşısına çıktı. Şaşkınlık yaşayan anne ve kardeşi, Kasımoğlu'na sarılıp ağladı. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu annesine sürpriz yaptı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu annesine sürpriz yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VATANİ görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu annesine sürpriz yaptı - Son Dakika
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