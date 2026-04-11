Vatikan ve ABD'den Papa Açıklamalarına Yalanlama

11.04.2026 00:06
Vatikan ve ABD, Papa 14. Leo'nun konuşmasına dair eleştirileri yalanlayarak ilişkilerin güçlü olduğunu belirtti.

Vatikan ve ABD, bazı basın yayın organlarında yer alan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ocak ayında yaptığı bir konuşmadaki eleştirel açıklamaları nedeniyle "ABD'li yetkililerin, Vatikan'ın Washington Büyükelçisi'ni sert şekilde uyardığı"na dair iddia ve haberleri yalanladı.

ABD merkezli yayın organı "The Free Press"'in 6 Nisan'daki haberine göre, Papa 14. Leo'nun kordiplomatik temsilcilere yönelik yılbaşı dolayısıyla yaptığı geleneksel konuşmada, "güce dayalı diplomasiyi" eleştirmesi, ABD yönetiminin tepkisine yol açtı.

Söz konusu haberde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Elbridge Colby'nin, ocak ayında, o tarihte Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'i sert şekilde uyardığı ve Kilisenin, ABD'nin yanında yer alması gerektiğini söylediği belirtildi.

Uluslararası çapta kamuoyunda yankı bulan söz konusu haberlere ilişkin Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, gazetecilerin soruları üzerine bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de daha önce Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'in de doğruladığı üzere, Elbridge Andrew Colby ile gerçekleştirdiği görüşme, Papalık Temsilcisi'nin olağan görevi kapsamında gerçekleşmiş olup, karşılıklı ilgi alanına giren konular hakkında görüş alışverişi yapılmasına imkan sağlamıştır. Söz konusu toplantıya ilişkin bazı basın organları tarafından sunulan anlatım, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır."

"İlişkilerimiz güçlü ve verimli olmaya devam etmektedir"

ABD'nin Vatikan Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Burch, bugün (dün), ABD'deki görev süresi sona eren Papalık Temsilcisi Kardinal Pierre ile kendisinin ocak ayında Müsteşar Elbridge Colby ile yaptığı görüşme hakkında konuştu. Kardinal, Colby ile yaptığı görüşmenin medyada yansıtılış biçimini kesin bir dille yalanladı. Görüşmeyi, 'açık sözlü ama son derece samimi' ve 'normal bir temas' olarak nitelendirdi. Haberlerin, 'yaşananları yansıtmadığını' ve 'sadece bir hikaye yaratmak için uydurulduğunu' doğruladı. ABD hükümeti ve Büyükelçiliğimiz, Büyükelçi de dahil olmak üzere Vatikan temsilcileriyle düzenli olarak görüşmeler yapmaktadır. Bu tür rutin görüşmelerin kasıtlı olarak çarpıtılması yanlış anlamalara yol açmaktadır. İlişkilerimiz güçlü ve verimli olmaya devam etmektedir."

ABD basınındaki bazı haberlerde de Pentagon Sözcüsü'nün böyle bir toplantının gerçekleştiğini doğruladığı, ancak toplantının içeriğine dair aktarılanları yalanladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
