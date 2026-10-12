Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vatikan\'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun akciğerinde kitle tespit edildi. Rutin sağlık kontrollerinde ortaya çıkan nodül nedeniyle 71 yaşındaki Papa'nın yarın Roma'daki Gemelli Hastanesinde ameliyat olacağı açıklandı. Pazar duasında sağlık durumunu bizzat duyuran Papa'nın operasyon sonrasında bir hafta dinlenmesi bekleniyor.

Vatikan'dan Papa 14. Leo'nun sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama geldi. Akciğerinde kitle tespit edilen 71 yaşındaki Papa'nın ameliyat tarihi netleşirken, operasyonun ayrıntıları da belli oldu.

AKCİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Vatikan Basın Ofisi, Papa 14. Leo'nun rutin sağlık kontrolleri sırasında akciğerinde bir nodül tespit edildiğini duyurdu. Doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından akciğerdeki kitlenin cerrahi müdahaleyle alınmasına karar verildi. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa, yarın sabah Roma'daki Gemelli Hastanesine gidecek. Ameliyatın öğle saatlerine doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor. 71 yaşındaki Papa'nın operasyonun ardından yaklaşık bir hafta sürecek iyileşme dönemine girmesi bekleniyor.

Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak

TARİHTE BİR İLK! AMELİYAT KARARINI PAZAR DUASINDA AÇIKLADI

Papa 14. Leo, sağlık durumuna ilişkin açıklamayı geleneksel pazar duası sırasında yaptı. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden halka seslenen Papa, doktorların akciğerinde kitle tespit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ İÇİN AMELİYAT KARARINI HIZLANDIRDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Papa 14. Leo'nun ameliyat tarihini erkene çekmesinde yaklaşan yurt dışı ziyaretleri etkili oldu. Papa'nın 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
OperasyonAmeliyatVatikanAS RomaGüncelSağlıkDünyaPapaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tahsin bueyuekkol tahsin bueyuekkol:
    Yani gürültiye gidecek onumu demek istiyolar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık 11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması: Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması: Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:53:14. #7.13#
SON DAKİKA: Vatikan'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei