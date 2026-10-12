Vatikan\'da alarm! Papa 14. Leo yarın ameliyat olacak

Vatikan'dan Papa 14. Leo'nun sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama geldi. Akciğerinde kitle tespit edilen 71 yaşındaki Papa'nın ameliyat tarihi netleşirken, operasyonun ayrıntıları da belli oldu.

AKCİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLDİ

Vatikan Basın Ofisi, Papa 14. Leo'nun rutin sağlık kontrolleri sırasında akciğerinde bir nodül tespit edildiğini duyurdu. Doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından akciğerdeki kitlenin cerrahi müdahaleyle alınmasına karar verildi. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa, yarın sabah Roma'daki Gemelli Hastanesine gidecek. Ameliyatın öğle saatlerine doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor. 71 yaşındaki Papa'nın operasyonun ardından yaklaşık bir hafta sürecek iyileşme dönemine girmesi bekleniyor.

TARİHTE BİR İLK! AMELİYAT KARARINI PAZAR DUASINDA AÇIKLADI

Papa 14. Leo, sağlık durumuna ilişkin açıklamayı geleneksel pazar duası sırasında yaptı. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden halka seslenen Papa, doktorların akciğerinde kitle tespit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ İÇİN AMELİYAT KARARINI HIZLANDIRDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Papa 14. Leo'nun ameliyat tarihini erkene çekmesinde yaklaşan yurt dışı ziyaretleri etkili oldu. Papa'nın 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini gerçekleştirmesi planlanıyor.