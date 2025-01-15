Vatikandan İznik'e Din Adamları Ziyareti - Son Dakika
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Vatikandan İznik'e Din Adamları Ziyareti

Vatikandan İznik\'e Din Adamları Ziyareti

Vatikanda görevli 2 kardinal ve 102 papaz, Bursa'nın İznik ilçesinde batık bazilika ve Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. İznik, Hristiyan dünyasında Kudüs ve Vatikan'dan sonra 3. kutsal şehir olarak tanımlanıyor.

15.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:41
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VATİKAN'da görevli 2 kardinal ve 102 papaz, Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Din adamları, batık bazilikanın bulunduğu İznik Gölü kıyısında ve Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle mayıs ayında İznik'i ziyaret etmesi beklenirken, Vatikan'da görevli 2 kardinal ve 102 papaz, bugün ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Din adamları ilk olarak 2014 yılında gölün çekilmesi ile keşfedilen ve göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilikanın bulunduğu İznik Gölü kenarına geldi. Burada bir süre kalan kardinal ve papazlar, daha sonra kilise döneminde Birinci Konsilin yapıldığı ve 1331 yılında Orhangazi tarafından camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne giderek incelemelerde bulundu.

'İZNİK, KUDÜS VE VATİKAN'DAN SONRA DÜNYADAKİ 3'ÜNCÜ KUTSAL ŞEHİR'

Eski İznik Müzesi Müdürü Taylan Sevil, İznik'in Hristiyan dünyasındaki önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "1962 yılında Vatikan'da yapılan 19'uncu Konsil toplantısında İznik, Kudüs ve Vatikan'dan sonra dünyada 3'üncü kutsal şehir ilan edilmiştir. O bakımdan ülkemizin bu alanda tarihi önemi çok fazladır. Bilindiği üzere Birinci Konsil toplantısı, milattan sonra 325'te yapıldı. ve burada Hristiyanlık ilkelerinin temel konuları ele alındı ve bugün de geçerliliği önemlidir ve geçerlidir. İkinci İznik Konsil toplantısı ise şu anda önünde bulunduğumuz Ayasofya Kilisesi'nden, sonrasında camiye çevrilen binada, 787 yılında yapılan tarihte 7'nci, İznik içinse ikinci konsil toplantısı, burada alınan önemli kararlar, ikonlara ve resimlere ibadetin tekrar serbest bırakılması olmuştur. İlçemiz tarihi olaylar açısından, kurulduğu milattan önce 316'dan, cumhuriyet dönemi dahil pek çok önemli olaylara sahne olmuştur. Milli kültür anlamında burası tabii ki çok önemlidir. Şu anda bulunduğumuz yerde 2 kardinal, 102 papazın da din adamının bulunması, mayıs ayındaki gerçekleştirilecek diğer ziyaretle birlikte İznik ve Bursa ilimizdeki turizm hareketlerine önemli bir ivme kazandıracağı aşikardır. Çok olumlu bir ziyaret. En azından kültür turizmi açısından hareketlendirici, tanıtıcı. İznik'in tanıtımı için ve ülkemizin de tanıtımı açısından son derece önemli buluyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

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