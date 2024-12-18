Vavaşak Yaban Domuzu İzinde

Yaban domuzunun izini süren vaşak kamerada
ANKARA - Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaban domuzunun izini takip eden vaşak fotokapana yansıdı.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapanlar, cüssesiyle dikkat çeken azılı yaban domuzunun izini takip eden bir vaşağı görüntüledi. Avını sessizce takip eden yırtıcı olarak bilinen vaşağın azılı yaban domuzunun izini sürdüğü kameralara yansıdı.
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