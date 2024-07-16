Vecihi Hürkuş'un Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Güncel

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 55'inci ölüm yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti.

Grup adına açıklama yapan dernek üyesi Ferruh Tayfur Tunçbilek, dernek olarak Hürkuş'un mirasını gelecek nesillere birinci elden aktarmak için sanal müze kuracaklarını belirtti.

Bu yolla gençlere daha kolay ulaşacaklarını ifade eden Tunçbilek, "Müzede Vecihi Hürkuş'un hayatına, projelerine ve Türk havacılık tarihine dair çeşitli belgeler, fotoğraflar, modeller ve diğer materyaller yer alacak. Ayrıca interaktif etkinliklerle ziyaretçilere unutulmayacak bir deneyim sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Hürkuş'un havacılığın temellerini atarak bu alanda büyük bir miras bıraktığını da dile getiren Tunçbilek, Hürkuş'un açtığı yolda Türkiye'nin son yıllarda havacılık ve savunma sanayisinde önemli atılımlar attığını ve uluslararası arenada dikkat çekici projeler ürettiğini vurguladı.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer de Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Gürer, Hürkuş'un havacılık tarihine çok fazla şey kazandırdığını bu nedenle de onun özelliklerinin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Emekli Astsubay Şükrü Irbık ise yaptığı araştırmalar sonucu Hürkuş'un rütbesinin kıdemli başçavuştan asteğmen rütbesine yükseltilmesi gerektiği sonucuna ulaştığını ve bunun için de Milli Savunma Bakanlığına başvurduğunu söyledi.

Dernek üyeleri daha sonra, 18 yaşındayken gerçekleştirdiği bir atlayışta paraşütünün açılmaması sonucu şehit düşen İlk Kadın Hava Şehidi Eribe Hürkuş'un mezarını ziyaret etti.