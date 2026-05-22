Vedat Işıkhan Hollanda'da Bakım Ekonomisi Üzerine Temaslar

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hollanda ziyareti kapsamında bakım ekonomisi ve uzun süreli bakım uygulamalarına ilişkin temaslarda bulunduklarını açıkladı. Işıkhan, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve politika geliştirilmesi amacıyla ikili iş birliklerinin artırılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda ziyaretimizde, tüm dünyada gündeme gelen bakım ekonomisi ve uzun süreli bakım alanında uygulama örnekleri hakkında bilgi aldık" dedi.

Işıkhan ayrıca, "Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Bakım İhtiyaç Değerlendirme Merkezi yetkilileri ile Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve politika üretmek için ikili ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkeler ile iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.