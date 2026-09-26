Vekil Casey, İsrail'e silah tasarısına destek verince görevden alındığını öne sürdü - Son Dakika
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Vekil Casey, İsrail'e silah tasarısına destek verince görevden alındığını öne sürdü

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Kanadalı Liberal vekil Sean Casey, İsrail'e silah ihracatı tasarısına destek verdiği için parlamento sekreterliği görevinden alındığını öne sürdü. Başbakanlık Ofisi Casey'nin yerine Quebec Milletvekili Sophie Chatel'in getirildiğini duyurdu, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Kanada'da iktidardaki Liberal Partinin milletvekili Sean Casey, İsrail'e Kanada üretimi silahların ihracat kurallarını sıkılaştırmayı amaçlayan tasarıya destek verdiği için parlamento sekreterliği görevinden alındığını öne sürdü.

CBC News kanalının haberine göre, Kanada'nın Prince Edward eyaletinin başkenti Charlottetown'ı temsil eden Casey, söz konusu yasa tasarısını desteklemesi halinde görevinden alınacağı konusunda martta Liberal Parti yönetimi tarafından uyarıldığını belirtti.

Casey, İsrail'e yapılan silah ihracatını hedef alan bir tasarıyı desteklediği için Gaziler İşleri Bakanı'nın Parlamento Sekreterliği görevinden alındığını söyledi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden telefon aldığını ve yerine başka bir ismin getirileceğinin bildirildiğini aktaran Casey, kendisiyle yapılan görüşmelerde kararın tasarıya verdiği destekle bağlantısının açıkça ifade edildiğini söyledi.

Casey, "Tasarı, Kanada'ya ait askeri teçhizatın başka bir ülkeye satılmasına ancak sonuçta İsrail'e ulaşmasına ve dolayısıyla Filistinlileri öldürmek için kullanılmasına olanak tanıyan yasal boşlukları kapatmayı amaçlıyordu." ifadesini kullandı.

Seçmenlerinde bu konuda endişeli olduğunu vurgulayan Casey, "Seçmenlerime verdiğim sözü tuttum ve yasa tasarısına lehte oy verdim." dedi.

Kanada Başbakanlık Ofisi, Casey'nin yerine Quebec Milletvekili Sophie Chatel'in getirildiğini duyururken, konuya ilişkin yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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