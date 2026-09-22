Vekil Kılıç, Turgutlu'da okul saldırısı sonrası tedbirin devlette başladığını söyledi - Son Dakika
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Vekil Kılıç, Turgutlu'da okul saldırısı sonrası tedbirin devlette başladığını söyledi

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Vekil Kılıç, Turgutlu\'da okul saldırısı sonrası tedbirin devlette başladığını söyledi
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Saadet Partisi Milletvekili Şerafettin Kılıç, Turgutlu'da okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Kılıç, tedbirleri sadece aileye veya belli bir kesime bırakmanın yanlış olduğunu, tedbirin öncelikle devlette başladığını söyledi.

(MANİSA) - Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Olayların önlenmesi için bütüncül tedbirler alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Tedbirleri sadece aileye bırakmak, sadece belli bir kesime bırakmak yanlış. Tedbir öncelikle devlette başlar" dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastanede açıklamalarda bulunan Kılıç, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Şerafettin Kılıç, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı ile beraber İçişleri Bakanımız burada alınan tedbirlerle ilgili, yaşanan hadiseyle ilgili birtakım bilgiler aktardılar. Ben ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine inanıyorum. Canla başla da bu konuyu çözmek için gayret ettiklerine inanıyorum ama tedbirleri sadece aileye bırakmak, sadece belli bir kesime bırakmak yanlış. Tedbir öncelikle devlette başlar. Aile tabii ki çocuğuna sahip çıkacak. Hangi aile çocuklarına zarar gelmesini, bir sıkıntı çekmelerini isteyebilir ki? Kesinlikle istemez ama devlet o tedbirler yumağını alacak.

Bu hadiseler neden kaynaklanıyor? Özellikle bu hadiselerin büyük bir kısmı çocuklarımızın eğitimde yeterli bilgilerle donatılmadığının karşılığı olarak çıkıyor. Burada bir sakın sıkıntı var. Dilim varmıyor bazı şeyleri söylemeye ama mutlaka bunların o bilenler tarafından bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Eğitim açığı da var. Başka açıklar da var. Ekonomik sıkıntılar bile bunların sebeplerinden bir tanesi. Yani sadece Sağlık Bakanlığı'nı o bakanlıkların arasına alıp da ekonomik sıkıntılardan dolayı bu tür hadiseler yaşanmışsa eğer Ekonomi Bakanlığı'nın bu işlerin içerisinde, Maliye Bakanlığı'nın bu işlerin içerisinde girmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak görüyorum ben. O bakımdan milletimizin bu sıkıntılarını bertaraf edecek çözümleri birlikte üretmek lazım."

Kaynak: ANKA
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