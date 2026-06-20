Vekillerden Çamlıbel Tüneli incelemesi - Son Dakika
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Vekillerden Çamlıbel Tüneli incelemesi

Vekillerden Çamlıbel Tüneli incelemesi
20.06.2026 14:26
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AK Parti milletvekilleri Çamlıbel Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'nde incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında Sivas-Tokat arası ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu olacak, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu ile AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, yapımı devam eden Çamlıbel Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi sahasında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalarda gelinen son durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, projenin tamamlanmasıyla Sivas ve Tokat arasındaki ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Milletvekilleri, projenin hayata geçirilmesindeki destek ve katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Sivas ve Tokat milletvekillerine teşekkür ederek, yatırımın iki kente hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Tokat, Sivas, Son Dakika

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