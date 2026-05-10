Veli Ağbaba'dan, Anneler Günü Etkinliğinde Hakkındaki İddialara Tepki: Cezaevinden Çıkmak İçin Bizi Suçluyorlar

10.05.2026 19:02  Güncelleme: 19:35
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili iddialara tepki gösterdi. Ağbaba, "'Bir milyon euro almışım' diyorlar. Bu iftiraları atanların da bu yalanları sosyal medyada ve televizyon programlarında yayanların da Allah belasını versin. Cezaevinden çıkmak için bizim gibi insanları suçluyorlar" dedi.

CHP Malatya İl Kadın Kolları tarafından Anneler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada anneliğin fedakarlık ve umut olduğunu belirterek, "Bugün burada yüreğini sevgiyle atan, fedakarlığıyla hayatı bütünleyen ve varlığıyla dünyayı güzelleştiren annelerimizi onurlandırmak için bir aradayız. Bugün sadece bir takvim yaprağı değil; ömrünü, emeğini, bir yüreğin sabrını bir kalbin parçasına sunan annelerimiz için buradayız" dedi.

Anneliğin karşılıksız sevgi, en zor zamanda bile evladına liman olan sarsılmaz bir güven demek olduğunu dile getiren Aydın, "Biz biliyoruz ki anne olmak sadece doğurmakla değil, büyütmekle, korumakla, eğitmekle ve her şeye rağmen umudu ayakta tutmakla ilgilidir. Bir toplumun geleceği annelerin ellerinde şekillenir. Bir anne sadece bir çocuk büyütmez, aslında bir insan yetiştirir, bir toplumu ve yarınları inşa eder" şeklinde konuştu.

MALATYA İL BAŞKANI YILDIZ: HER EVLAT ANNEYE MUHTAÇTIR

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Annelerle ilgili söylenmiş en güzel sözlerden biri Neşet Ertaş'ındır. Neşet Ertaş bir türküsünde diyor ki: 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu.' Gerçekten de Türk demokrasisinde ve Cumhuriyet tarihimizde kadınların yeri zaten çok ayrı ama anneler için Pir Sultan, 'Bir evlat pir olsa da bir anaya muhtaçtır' der. Onun dediği gibi her evlat anneye muhtaçtır."

Babası vefat ettikten sonra kendisini annesinin büyüttüğünü ifade eden Yıldız, "Ben de babamı beş yaşında kaybetmiş biri olarak annemin emekleriyle büyüdüm. Bu vesileyle annemin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şimdi de ayrı bir kadın emeğine, ayrı bir kadının gece gündüz süren mücadelesine tanıklık ediyorum. Bu kez de değerli eşimin anneliğine tanıklık ediyorum. Gerçekten de bir erkeğin beceremeyeceği kadar kutsal bir görev annelik" diye konuştu.

Yıldız, salonda bulunan 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin annelerine  "10 Ekim annelerinin ellerinden öpüyorum. Evlatları yerine kürsüden 10 Ekim şehitlerinin annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye seslendi.

AĞBABA'DAN SERT TEPKİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Anneler Günü'nü kutlayarak, "Hep yüzünüz gülsün, hiçbiriniz acı görmeyin. Herkesin evlatlarını Allah bağışlasın. Allah hepinizin evlatlarını korusun, bahtını açık etsin" dedi.

Malatyalılarla bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirten Ağbaba, organizasyonda emeği geçen CHP Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.  Ağbaba, "Gece gündüz demeden çalışan, haksızlığa uğrayanların hakkını güçlü bir şekilde savunan korkusuz ve cesur Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. O da tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde kendisiyle ilgili iddialara tepki gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"Hem partimize hem de şahsımıza yönelik saldırılar maalesef artık siyasi olmaktan çıktı. İnsanları yalnızca cezaevine atmakla kalmıyorlar; insanların özel hayatlarını da maalesef bir çete eliyle servis ediyorlar. İnsanların eşleriyle, aileleriyle ilgili özel durumları kullanarak onları karalamaya çalışıyorlar. Son iki gündür benim başıma gelenleri de duydunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. 'Bir milyon euro almışım' diyorlar. İnanıyor musunuz? Buradan söylüyorum; Allah belasını versin. Allah zehir zıkkım etsin. Bu iftiraları atanların da, bu yalanları sosyal medyada ve televizyon programlarında yayanların da Allah belasını versin. Hayatımda görmediğim, tanımadığım biri için bana 'Bir milyon euro verdi' diyorlar. Bunların amacı ne? Niye insanların önüne savcı denen insanlar etkin pişmanlık ifadelerini koyuyorlar? Cezaevinden çıkmak için bizim gibi insanları suçluyorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum; Allah beni sizin yanınızda boynu bükük bırakmasın, yere baktırmasın."

Programda halk müziği sanatçısı Eymen Kulcu sahne aldı.

Kaynak: ANKA

