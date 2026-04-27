Veli Zorbalığı: 'Benim Çocuğum Yapmaz' Hastalıklı Düşüncesi Çocukları Tehlikeye Atıyor - Son Dakika
Veli Zorbalığı: 'Benim Çocuğum Yapmaz' Hastalıklı Düşüncesi Çocukları Tehlikeye Atıyor

27.04.2026 04:06
İzinsiz sınıfa girip öğretmene hakaret eden, okul müdürünü tehdit eden velilerin sayısı artıyor. Psikologlar, bu davranışların temelinde çocuğu kartvizit olarak görme ve eleştiriyi kişisel algılama yattığını belirtiyor.

Kahramanmaraş'ta bir öğrencinin okulunu basıp arkadaşlarını ve öğretmenini öldürmesi, veli zorbalığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, velilerin 'Benim çocuğum yapmaz', 'Çok zeki, sistem ona dar geliyor' gibi hastalıklı düşüncelerle çocuklarının yanlış davranışlarını örtbas ettiğini söylüyor. Klinik Psikolog Ayhan Altaş, bu ebeveynlerin çocuklarını bir kartvizit olarak gördüğünü, yapılan her eleştiriyi kendi anne-babalıklarına saldırı olarak algıladığını ve narsist yapıları nedeniyle hatayı hep dış etkenlerde aradığını belirtiyor. Altaş, 'Bu tutumla büyüyen çocuklar toplum için tehlike haline geliyor' uyarısında bulunuyor.

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilgün Canel ise günümüz ebeveynliğinin 'proje odaklı' hale geldiğini, çocuğun başarısının ebeveynin başarısı olarak görüldüğünü ifade ediyor. Canel, 'Veli, okulla ilişkisinde denetleyici rolü üstleniyor, özel okullarda ödenen yüksek ücretler veliyi müşteri gibi algılamaya itiyor. Oysa veli, okul-öğretmen-çocuk arasında köprü olmalı' diyor. Canel ayrıca, 'arkadaş ebeveynlik' takıntısının tehlikeli olduğunu, ebeveynin çocuğun arkadaşı olamayacağını vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na yansıyan şikayetler arasında, velilerin sınıfa izinsiz girip öğretmenleri tehdit etmesi, asılsız ihbarlarla öğretmenleri CİMER'e şikayet etmesi gibi örnekler yer alıyor. Uzmanlar, okul yönetimlerinin pedagojik doğrulardan ödün vermeden velilerle profesyonel sınır çizmesi gerektiğini belirtiyor.

Son Dakika Güncel Veli Zorbalığı: 'Benim Çocuğum Yapmaz' Hastalıklı Düşüncesi Çocukları Tehlikeye Atıyor - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
SON DAKİKA: Veli Zorbalığı: 'Benim Çocuğum Yapmaz' Hastalıklı Düşüncesi Çocukları Tehlikeye Atıyor - Son Dakika
