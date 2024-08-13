Velilere Masal ve Hikaye Anlatmaları Tavsiye Edildi - Son Dakika
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Velilere Masal ve Hikaye Anlatmaları Tavsiye Edildi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, velilere çocuklarına kaliteli zaman geçirmeleri için masal ve hikaye anlatmaları tavsiyesinde bulundu. Masal ve hikaye anlatımının çocukların kelime haznesini zenginleştirdiği ve düşünme gücünü artırdığı belirtildi.

13.08.2024 15:22
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, velilere çocuklarına kaliteli zaman geçirmeleri için masal ve hikaye anlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, masal ve hikaye anlatılan çocukların kelime haznesinin zenginleştiği ve düşünme gücünün daha da arttığı vurgulandı.

Her türlü değişim ve gelişimin anahtarının eğitim olduğu aktarılan açıklamada, velilere şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Değerli velilerimiz, bildiğiniz hikayeler ve masalları çocuklarınızla paylaşmanız onların gelişimlerine katkı sunacaktır çünkü hikaye ve masal anlatımı çocuklara anlamlı ve amaçlı bir şekilde konuşmayı öğretiyor. Kelime haznelerini zenginleştirerek iletişim becerilerini artırıyor, mantıksal düşünme yetilerini geliştiriyor, olayları ve iş akışını sıraya koymalarına imkan sağlıyor. Yaratıcı düşünmeyi ve hayal gücünü destekliyor. Okumak, yeni hikayeler yazmak ve anlatmak konusunda isteklerini çoğaltıyor. Evde kaliteli vakit geçirmelerine olanak sunarak dijital bağımlılıktan uzak kalmalarına yardımcı oluyor."

21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması başvuruları 1 Ekim'de alınmaya başlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce organize edilen yarışma, fotoğraf sanatının desteklenmesi, yaygınlaşması ve gerektiğinde uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturulması amacıyla 1984'ten beri iki yılda bir düzenleniyor.

Bu yıl "İnsan ve Yaşam", "Tabiat ve Doğal Hayat", "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek. Bu adresten e-Devlet sistemine yönlendirilecek yarışmacılar, başvurularını 1 Ekim-7 Kasım'da çevrim içi yapabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Velilere Masal ve Hikaye Anlatmaları Tavsiye Edildi - Son Dakika

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