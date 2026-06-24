Tekirdağ'ın Velimeşe Mahallesi'nde Alternatif Yol Trafiğe Açıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde, Valilik kararıyla güvenlik gerekçesiyle kapatılan hemzemin geçidin ardından bölge halkının mağduriyet yaşamaması için başlatılan alternatif yol çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu Çorlu Caddesi ile İstasyon Caddesi'ni birbirine bağlayan 1 kilometrelik güzergah vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde yer alan hemzemin geçit ve bağlantılı yollar, bölgedeki araç ve tren trafiğinin oluşturduğu risk seviyesinin güvenli sınırların üzerinde olması nedeniyle can ve mal emniyetini korumak amacıyla Tekirdağ Valiliği'nin talimatıyla trafiğe kapatılmıştı. Bu yasal zorunluluğun ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bölgedeki sosyal ve ekonomik hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber etti.

İKİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Kapatma kararının hemen ardından harekete geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak en uygun alternatif güzergahı belirleyerek ulaşım ve trafik güvenliği tedbirlerini planladı. Güzergahın netleşmesiyle birlikte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada yoğun bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında Çorlu Caddesi ile İstasyon Caddesi'ni birbirine bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki Tatar Yolu Caddesi'nin imalatı kısa sürede gerçekleştirildi. Kavşak bağlantı kolları dahil olmak üzere 9 metre genişliğinde inşa edilen yolun ön hazırlık çalışmaları kapsamında zemini güçlendirmek amacıyla 4 bin 850 ton taş dolgu ve mekanik malzeme serimi yapıldı. Altyapı hazırlıklarının tamamlanmasının ardından güzergaha 2 bin 50 ton sıcak asfalt serilerek sürüş konforu en üst seviyeye çıkarıldı.

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ UNUTULMADI

Çalışmalar sadece yol yapımıyla sınırlı kalmadı; bahse konu yol kesişimlerinde sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla geometrik düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, Çorlu Caddesi kesişiminde 200 metre bordür kullanılarak modern bir kavşak yapımı tamamlandı. Ulaşım Dairesi ekiplerince alternatif güzergah üzerindeki yatay ve düşey trafik işaretlemeleri de eksiksiz şekilde yapılarak hat üzerindeki toplu taşıma güzergahları yeni yola entegre edildi.

VELİMEŞE'YE KALICI ÇÖZÜM: KATLI KAVŞAK PROJESİ ONAY AŞAMASINDA

Tatar Yolu Caddesi'nin trafiğe açılmasıyla bölge ulaşımı rahat bir nefes alırken, Velimeşe'ye kalıcı çözüm sağlayacak müjdenin detayları da tazeliğini koruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve bölgedeki ulaşım sorununa kökten çözüm getirecek olan "Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi Km: 141 artı 866 Hemzemin Geçidi Üzerine Katlı Kavşak Uygulama Projesi"nin şu an Karayolları Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasında olduğu bildirildi. Projenin onaylanıp hayata geçirilmesiyle birlikte, Velimeşe'deki ulaşım ağı tamamen kesintisiz ve modern bir çehreye bürünmüş olacak.