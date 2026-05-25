Vendorside, THY Girişim Fonu'ndan ilk yatırımı aldı

Satın alma teknolojileri ve yapay zeka destekli karar sistemleri geliştiren Vendorside, Türk Hava Yolları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım aldı. Bu, fonun ilk yatırımı olup, procurement-tech ve enterprise AI alanlarının Türkiye'de kurumsal yatırım radarında güçlendiğini gösteriyor. Şirket, yatırımı AI agent teknolojileri, ürün geliştirme ve uluslararası büyüme hedefleri için kullanacak.

Kurumların satın alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Vendorside, platformuyla şirketlere yüzde 40'a varan maliyet avantajı ve yüzde 30-50 arasında daha hızlı operasyon sağlamayı hedefliyor. PwC verilerine göre, satın alma departmanları 2027'ye kadar süreçlerinin yüzde 70'ini dijitalleştirmeyi planlıyor.

Vendorside platformu; stratejik tedarik, satın alma, sözleşme yönetimi, tedarikçi yönetimi, harcama analitiği ve invoice-to-pay süreçlerini tek çatı altında topluyor. Ayrıca Orchaside platformu, kurumların kendi yapay zeka agent'larını oluşturmasına olanak tanıyor.

Grand View Research'a göre, yapay zeka satın alma pazarının 2024-2030 arasında yüzde 36,6 bileşik büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. Vendorside Kurucu Ortağı Mehmet Taha Doğruyol, yatırımla birlikte yapay zeka altyapılarına ve uluslararası büyümeye hız vereceklerini belirtti. Bu yatırım, Türkiye'den global enterprise AI markası çıkma potansiyelini gösteriyor.