Venedik Bienali Jürisi Rusya ve İsrail'i Ödül Dışı Bıraktı - Son Dakika
Venedik Bienali Jürisi Rusya ve İsrail'i Ödül Dışı Bıraktı

27.04.2026 04:00
Venedik Bienali jürisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı suçlarla suçlanan Rusya ve İsrail'i Altın ve Gümüş Aslan ödüllerinden men etti. Karar, aktivistlerden destek, İsrailli sanatçıdan eleştiri alırken, AB fon kesintisi ve Finlandiya boykotu gündemde.

Bu yıl Venedik Bienali jüri heyeti, Rusya ve İsrail'i büyük ödüller için değerlendirme dışı bırakacağını duyurdu. Perşembe günü yayımlanan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı suçlarla suçlanan ülkelerin Altın ve Gümüş Aslan ödüllerinden men edileceği belirtildi. Bu karar doğrudan iki ülkeyi hedef alıyor.

Jürinin açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın katılımını protesto amacıyla bienale ayrılan 2 milyon euroluk fonu geri çekeceği haberi ortaya çıktı. Bu fon kesintisinin 2028'de düzenlenecek bir sonraki bienali etkileyebileceği ifade edildi.

Aktivistler kararı olumlu karşılarken, İsrailli sanatçı Belu-Simion Fainaru kararı 'ulusal kökene dayalı doğrudan ayrımcılık' olarak nitelendirdi. Fainaru, diğer ciddi ihlallerde bulunan devletlerin dışlanmadığını belirterek kararın hukuki açıdan istikrarsız ve keyfi olduğunu söyledi.

Gazze'deki saldırılarda 72.585 kişi hayatını kaybetti, 172.317 kişi yaralandı. DSÖ verilerine göre yaklaşık 42.000 kişi ağır yaralarla sakat kaldı. Bienal organizatörleri konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Eleştirmenler, Rusya ve İsrail'in etkinliklerden tamamen çıkarılması gerektiğini savunuyor. Bienal jürisi, kararlarının bu yılki serginin küratöryel temasından esinlendiğini belirtti. ABD karar kapsamı dışında kalırken, Finlandiya siyasi liderliği Rusya'nın katılımı nedeniyle bienali boykot etme kararı aldı.

ANGA, jüri kararını desteklese de İsrail'in adının açıkça yer almamasını eleştirdi ve jüri üyelerini İsrail'in çıkarılmasını talep eden açık mektubu imzalamaya çağırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Venedik Bienali Jürisi Rusya ve İsrail'i Ödül Dışı Bıraktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Venedik Bienali Jürisi Rusya ve İsrail'i Ödül Dışı Bıraktı - Son Dakika
