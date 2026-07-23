Venedik Bienali'nde İfade Özgürlüğü Tartışması

Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco, Rusya'nın bu yılki Venedik Bienali'ne katılmasına izin verdikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bienal'e verdiği hibeyi çekmesini eleştirerek, Bienal'in "ifade özgürlüğü alanı olduğunu" ve "kesinlikle boyun eğmeyeceğini" söyledi.

Venedik Bienali kapsamında bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmlerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Buttafuoco, AB Komisyonunun tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) Bienal'e sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararına yanıt verdi.

Buttafuoco, Venedik Film Festivali'nin sinemanın tüm farklı yönlerine, bakış açılarına ve coğrafyalarına yer verdiğini belirterek, "Festival ve Bienal'in tüm faaliyetleri aynı zamanda tartışmasız biçimde olağanüstü bir ifade özgürlüğü alanı olarak da kabul edilmektedir. Çünkü olağan olan bunun tersini isterken, burası açık diyaloğun ve kültürel çeşitliliğin teşvik edildiği sıra dışı bir özgürlük alanıdır." dedi.

Buttafuoco, AB Komisyonuna yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:

"Yanımızdan bir yol arkadaşımız ayrılıyor ancak Bienal buna boyun eğemez. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbir baskıya ya da yönlendirmeye göre hareket etmiyoruz. Biz burada sanat alanında uluslararası düzeyde araştırma yapmakla görevliyiz. Avrupa Komisyonunun taleplerine boyun eğersek, 131 yıldır bu kurumun temelini oluşturan özerklik, ifade özgürlüğü, araştırma, hayal gücü ve yaratıcılık ilkelerinden vazgeçmiş oluruz."

Venedik Bienali Başkanı, AB Komisyonunun kendilerine üç mektup gönderdiğini ve bunların her birine detaylı yanıtlar verdiklerini, buna rağmen, bu açıklamalar hiç yapılmamış gibi kendilerine aynı soruların tekrar tekrar sorulduğunu ve sonunda yarı yolda bırakıldıklarını kaydetti.

Buttafuoco, AB Komisyonunun bu kararına rağmen festival faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini, ayrıca hibe kesme kararına itiraz için hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Venedik Bienali ve AB Komisyonu arasındaki "Rusya" tartışması

Venedik Bienali Vakfından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, bu yılki 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne davet edilen ülkeler ve sanatçılar arasında Rus sanatçıların isimleri de yer almıştı.

Bienal Vakfı'nın bu kararı, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve 22 Avrupa ülkesinin tepkisini çekmiş, İtalya'da da tartışmalara yol açmıştı.

AB Komisyonu, 11 Mart'ta Bienal yönetimine, Rusya'nın bu sergiye katılması halinde hibeyi çekme tehdidini gündeme getirmiş ve 11 Nisan'da da Bienal Vakfı'na sağlanan fonların durdurulması sürecini başlatmıştı.

AB Komisyonunun hukuki değerlendirmesi ve tavsiyesi doğrultusunda EACEA, 21 Temmuz'da Venedik Bienali'ne sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararı almıştı.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlattığından bu yana Avrupa'da spor ve kültür olmak üzere pek çok uluslararası etkinlikten dışlanmıştı.