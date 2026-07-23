Venedik Bienali'nde İfade Özgürlüğü Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venedik Bienali'nde İfade Özgürlüğü Tartışması

23.07.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buttafuoco, AB'nin Rusya'ya yönelik kararını eleştirerek Bienal'in özgürlük alanı olduğunu vurguladı.

Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco, Rusya'nın bu yılki Venedik Bienali'ne katılmasına izin verdikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bienal'e verdiği hibeyi çekmesini eleştirerek, Bienal'in "ifade özgürlüğü alanı olduğunu" ve "kesinlikle boyun eğmeyeceğini" söyledi.

Venedik Bienali kapsamında bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmlerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Buttafuoco, AB Komisyonunun tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) Bienal'e sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararına yanıt verdi.

Buttafuoco, Venedik Film Festivali'nin sinemanın tüm farklı yönlerine, bakış açılarına ve coğrafyalarına yer verdiğini belirterek, "Festival ve Bienal'in tüm faaliyetleri aynı zamanda tartışmasız biçimde olağanüstü bir ifade özgürlüğü alanı olarak da kabul edilmektedir. Çünkü olağan olan bunun tersini isterken, burası açık diyaloğun ve kültürel çeşitliliğin teşvik edildiği sıra dışı bir özgürlük alanıdır." dedi.

Buttafuoco, AB Komisyonuna yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:

"Yanımızdan bir yol arkadaşımız ayrılıyor ancak Bienal buna boyun eğemez. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbir baskıya ya da yönlendirmeye göre hareket etmiyoruz. Biz burada sanat alanında uluslararası düzeyde araştırma yapmakla görevliyiz. Avrupa Komisyonunun taleplerine boyun eğersek, 131 yıldır bu kurumun temelini oluşturan özerklik, ifade özgürlüğü, araştırma, hayal gücü ve yaratıcılık ilkelerinden vazgeçmiş oluruz."

Venedik Bienali Başkanı, AB Komisyonunun kendilerine üç mektup gönderdiğini ve bunların her birine detaylı yanıtlar verdiklerini, buna rağmen, bu açıklamalar hiç yapılmamış gibi kendilerine aynı soruların tekrar tekrar sorulduğunu ve sonunda yarı yolda bırakıldıklarını kaydetti.

Buttafuoco, AB Komisyonunun bu kararına rağmen festival faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini, ayrıca hibe kesme kararına itiraz için hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Venedik Bienali ve AB Komisyonu arasındaki "Rusya" tartışması

Venedik Bienali Vakfından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, bu yılki 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne davet edilen ülkeler ve sanatçılar arasında Rus sanatçıların isimleri de yer almıştı.

Bienal Vakfı'nın bu kararı, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve 22 Avrupa ülkesinin tepkisini çekmiş, İtalya'da da tartışmalara yol açmıştı.

AB Komisyonu, 11 Mart'ta Bienal yönetimine, Rusya'nın bu sergiye katılması halinde hibeyi çekme tehdidini gündeme getirmiş ve 11 Nisan'da da Bienal Vakfı'na sağlanan fonların durdurulması sürecini başlatmıştı.

AB Komisyonunun hukuki değerlendirmesi ve tavsiyesi doğrultusunda EACEA, 21 Temmuz'da Venedik Bienali'ne sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararı almıştı.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlattığından bu yana Avrupa'da spor ve kültür olmak üzere pek çok uluslararası etkinlikten dışlanmıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Rusya, Medya, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik Bienali'nde İfade Özgürlüğü Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:26:26. #7.12#
SON DAKİKA: Venedik Bienali'nde İfade Özgürlüğü Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.