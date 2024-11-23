Venedik Bienali ve Türkiye'nin Sergi Tarihi

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Salt tarafından Türkiye'nin uluslararası sergilere katılımına odaklı araştırmaları kapsamında erişime açılan "Venedik Bienali'nde Türkiye: 1895-2022" elektronik yayınına ilişkin "Türkiye'nin Uluslararası Sergilere Katılımı" Paneli düzenlendi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen panelde Aynur Gürlemez Arı, Duygu Demir, Osman Erden, Vasıf Kortun ve Zeynep Yasa Yaman, kültür politikaları ve uluslararası ilişkiler bağlamında dünya fuarları ile Venedik Bienali'ndeki Türkiye sergilerini ele aldı.

Etkinlikte konuşan Arı, Türkiye'nin 1956'dan itibaren Venedik Bienali'ne katılmaya başladığını belirterek, "1914'te saray koleksiyonundan bir tablo, bienal yönetimi tarafından ödünç isteniyor ancak bu, bir bienal daveti değil. Tablo Venedik Bienali'ne gönderilmiyor, istenirse fotoğrafının gönderilebileceği söyleniyor. Zaten sonrasında da Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor." dedi.

Türkiye'nin ilk kez katıldığı 1956 Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu hakkında da bilgi veren Arı, eserleri bienalde sergilenen sanatçıların arasında Cemal Tollu, Eşref Üren, Nurullah Berk, Turgut Zaim, İlhan Koman ve Sabri Berkel gibi isimlerin yer aldığını söyledi.

Osman Erden de Türkiye'nin dış politikasının uluslararası sergilere katılımını etkilediğini ifade ederek, "Amerikan kültürünün benimsendiği politikaların 1950'li yıllarda devreye girdiğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Vasıf Kortun da Türkiye'nin katıldığı bienaller kadar katılmadığı bienallerin de önem arz ettiğinin altını çizdi.

Sanat tarihçisi Aynur Gürlemez Arı'nın Türkiye'nin Venedik Bienali'ne katılımını arşiv belgeleri ışığında inceleyen doktora tezi temel alınarak hazırlanan elektronik yayının editörlüğünü Vasıf Kortun, Sezin Romi ve Ezgi Yurteri üstlenmişti.