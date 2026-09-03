Venedik Film Festivali başladı; 21 film Altın Aslan için yarışacak - Son Dakika
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Venedik Film Festivali başladı; 21 film Altın Aslan için yarışacak

Venedik Film Festivali başladı; 21 film Altın Aslan için yarışacak
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83. Venedik Uluslararası Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentindeki Lido adasında başladı. Açılışta George Clooney'e Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülü verilirken, 21 film En İyi Film dalında yarışıyor ve festival 12 Eylül'de sona erecek.

VENEDİK, 3 Eylül (Xinhua) -- 83. Venedik Uluslararası Film Festivali çarşamba günü İtalya'nın Venedik kentindeki Lido adasında başladı. Festivalde 21 film, En İyi Film dalında Altın Aslan ödülü için yarışıyor.

ABD'li oyuncu ve yönetmen Maggie Gyllenhaal'ın başkanlık ettiği uluslararası jürinin üyeleri arasında Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden yönetmen Johnnie To da yer alıyor.

Açılış töreninde ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı George Clooney, Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan ödülünü aldı.

İlk kez 1932 yılında düzenlenen festival, Fransa'daki Cannes Film Festivali ve Almanya'daki Berlin Uluslararası Film Festivali ile birlikte Avrupa'nın üç büyük film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.

Festival, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venedik Film Festivali başladı; 21 film Altın Aslan için yarışacak - Son Dakika

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