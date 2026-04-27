Venedik'te Sessizlik ve Umut: Ahmet Güneştekin'in 'Sessizlik/Silenzio' Sergisi

27.04.2026 05:59
Ahmet Güneştekin'in Venedik'teki sergisi, 1936'da Nazi selamı vermeyen işçi August Landmesser'in hikayesini hatırlatarak sessizliğin gücünü ve umudu anlatıyor.

Geçen Perşembe Venedik'te, Ahmet Güneştekin'in 'Sessizlik/Silenzio' sergisinin açılışındaydım. Girişteki bronz 'Sus' heykeli, 1936'da Hamburg tersanesinde Nazi selamı vermeyen işçi August Landmesser'in fotoğrafını hatırlattı. Palazzo Gradenigo'da düzenlenen sergi, sessizliği ve susturulmuşluğu anlatırken, ikinci katta Anadolu kapılarından yapılmış rengarenk bir gökkuşağı umut veriyor. Sergi, popülizm, savaş ve baskıcı rejimlerin olduğu bu dönemde tam zamanında gelmiş. Davetli gazeteciler arasında iktidar yanlısı ve muhalif medyadan geniş bir yelpaze vardı. Landmesser'in hikayesi, sessizliğin gücünü gösteriyor: O kalabalık unutuldu, ama Landmesser'in adı ve yüzü kaldı.

