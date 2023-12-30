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Venedik, turist yoğunluğunu azaltmak için yeni kararlar aldı - Son Dakika
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Venedik, turist yoğunluğunu azaltmak için yeni kararlar aldı

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğunu azaltmak için yeni kararlar açıkladı. Buna göre, turist kafilelerinde yer alan kişi sayısı 25'i geçemeyecek ve hoparlör kullanımı yasaklanacak. Daha önce alınan kararla kentin en kalabalık günlerinde turistlerden günlük 5 avro alınması kararı da uygulanmaya başlanmıştı. UNESCO ise Venedik'i 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne alınması önerisinde bulunmuştu.

Venedik, turist yoğunluğunu azaltmak için yeni kararlar aldı
30.12.2023 - 21:17,
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İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25'i geçmemesi kararı aldı.

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Alınan kararlara göre, şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 avro alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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