Venezuela, ABD'nin Balıkçı Teknesine Müdahalesini Kınadı

Venezuela hükümeti, ABD Donanmasına ait "Jason Dunham" muhribinin balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiğini bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet kanalı VTV'de okuduğu bildiride ABD'yi "savaş kışkırtması" ve "askeri provokasyon"la suçladı.

Bildiride, "Dün Venezuela'ya ait bir orkinos av teknesine ABD Donanmasına bağlı Jason Dunham adlı muhrip tarafından düşmanca bir şekilde müdahale edildi. Gelişmiş silahlar, füzeler ve savaş teçhizatıyla donatılmış bu askeri birlik, tekneyi zorla kontrol altına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Savaş gemisinden inen 18 silahlı askerin savunmasız balıkçı teknesini işgal ettiği kaydedilen bildiride, teknenin La Blanquilla Adası açıklarında, Venezuela'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (ZEE), kıyıdan 48 deniz mili uzaklıkta avlandığı belirtildi.

Venezuela Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerinin olayı hava, deniz ve gözetleme unsurlarıyla anbean izlediği ve balıkçılara serbest bırakılana kadar eşlik ettiği bildirildi.

Bu olayın Washington'daki bazı siyasi çevrelerin utanç verici tutumunu yansıttığı savunulan bildiride, "Venezuela hükümeti, ABD'ye Karayipler'in güvenlik ve barışını tehlikeye atan bu tür eylemleri derhal durdurma çağrısı yapıyor. Caracas yönetimi, ABD halkına bu manevraların ciddiyetini kavramaları ve askerlerinin açgözlü bir elitin çıkarları uğruna feda edilmesine karşı çıkmaları çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.