Venezuela, ABD'nin Balıkçı Teknesine Müdahalesini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela, ABD'nin Balıkçı Teknesine Müdahalesini Kınadı

14.09.2025 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela, ABD Donanması'nın balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiğini ve provokasyon yapıldığını duyurdu.

Venezuela hükümeti, ABD Donanmasına ait "Jason Dunham" muhribinin balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiğini bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet kanalı VTV'de okuduğu bildiride ABD'yi "savaş kışkırtması" ve "askeri provokasyon"la suçladı.

Bildiride, "Dün Venezuela'ya ait bir orkinos av teknesine ABD Donanmasına bağlı Jason Dunham adlı muhrip tarafından düşmanca bir şekilde müdahale edildi. Gelişmiş silahlar, füzeler ve savaş teçhizatıyla donatılmış bu askeri birlik, tekneyi zorla kontrol altına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Savaş gemisinden inen 18 silahlı askerin savunmasız balıkçı teknesini işgal ettiği kaydedilen bildiride, teknenin La Blanquilla Adası açıklarında, Venezuela'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (ZEE), kıyıdan 48 deniz mili uzaklıkta avlandığı belirtildi.

Venezuela Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerinin olayı hava, deniz ve gözetleme unsurlarıyla anbean izlediği ve balıkçılara serbest bırakılana kadar eşlik ettiği bildirildi.

Bu olayın Washington'daki bazı siyasi çevrelerin utanç verici tutumunu yansıttığı savunulan bildiride, "Venezuela hükümeti, ABD'ye Karayipler'in güvenlik ve barışını tehlikeye atan bu tür eylemleri derhal durdurma çağrısı yapıyor. Caracas yönetimi, ABD halkına bu manevraların ciddiyetini kavramaları ve askerlerinin açgözlü bir elitin çıkarları uğruna feda edilmesine karşı çıkmaları çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela, ABD'nin Balıkçı Teknesine Müdahalesini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 08:51:12. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela, ABD'nin Balıkçı Teknesine Müdahalesini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.