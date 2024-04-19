Venezuela, ABD'nin petrol sektörünü kontrol etme niyetine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Venezuela, ABD'nin petrol sektörünü kontrol etme niyetine karşı çıkıyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela'nın petrol sektörünü izleme ve manipüle etme niyetine karşı olduklarını belirtti. ABD'nin yeni yaptırım kararını reddeden Gil, Venezuela'nın özgür bir ulus olmaya kararlı olduğunu vurguladı.

19.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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KARAKAS, 19 Nisan (Xinhua) -- Venezuela, "ABD hükümetinin Venezuela'nın petrol sektörünü izleme, koruma, kontrol ve manipüle etme niyetine" karşı çıktı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bu Güney Amerika ülkesine "zorlayıcı önlem ve ruhsatlar dayatma şeklindeki yasadışı politikasını asla tanıyıp kabul etmeyeceklerini" teyit eden bir açıklama okudu.

ABD hükümeti, Çarşamba günü yeni bir karar yayımlayarak Venezuela'ya uygulanan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında hafifletilen bazı yaptırımları geri getirmişti.

Gil, Venezuela'nın yaptırım kararı olsun veya olmasın, tek taraflı baskıcı önlemler olsun veya olmasın, özgür bir ulus olmaya kararlı olduğunu tüm dünyaya hatırlattığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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