Venezuela'da bir maden çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Venezuela'da bir maden çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar eyaletinde bulunan bir madenin çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Risk Yönetim Sistemi, çöküğün Purgatorio madencilik bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Bölgede bulunan yasadışı madenin çökmesi sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu olay, Venezuela'nın güneyinde yasadışı madende can kaybına neden olan ikinci göçük oldu.

23.05.2024 09:50
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KARAKAS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela'nın güneydoğusundaki Bolivar eyaletinde bir madenin çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Carlos Perez Ampueda, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal Risk Yönetim Sistemi göçüğün Purgatorio madencilik bölgesinde meydana geldiğini bildiriyor" dedi. Bölge, Sifontes belediyesinde yer alıyor.

Perez Ampueda'ya göre yasadışı madenin çökmesi sonucu cansız bedenine ulaşılan 4 kişi "gömülü" halde bulundu.

Perez Ampueda, cenazelerin nehir yoluyla San Martin de Turumban bölgesine, oradan da Tumeremo kasabasına nakledildiğini söyledi.

Bu olayla birlikte Venezuela'nın güneyinde yasadışı bir madende can kaybına neden olan ikinci göçük yaşanmış oldu. Şubat ayında Bolivar eyaletindeki Bulla Loca madeninde meydana gelen göçükte de 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Venezuela ordusu ve güvenlik güçleri geçen yıldan bu yana ülkenin güneyindeki Amazonas ve Bolivar eyaletlerinde yasadışı madenciliğin kökünü kazımak için önlemleri artırıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da bir maden çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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