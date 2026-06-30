Venezuela'da Deprem: İhtiyaçlar Artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Carlotta Wolf, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından insani yardım ve koruma ihtiyaçlarında dramatik bir artış olduğunu belirtti.

Wolf, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yıkıcı depremlerin yaşandığı Venezuela'da insani yardım ve koruma ihtiyaçlarında dramatik bir artış olduğunu kaydeden Wolf, "En çok etkilenen eyalet olan La Guaira'da gıda kıtlığı yaygın, temel hizmetler aksamış ve bağlantı büyük ölçüde kesilmiş durumda. Yardıma erişim kısıtlı kaldığı için toplumun gerilimi artıyor." dedi.

Carlotta Wolf, BMMYK'nin çok yönlü hayat kurtaran yardım ve koruma hizmetlerini artırdığını dile getirdi.

Yerel yetkililere, etkilenen kişiler hakkında bilgi toplama ve yönetme konusunda güvenli araç ve gereçler sağlayarak, özel ihtiyaçların belirlenmesine ve uygun hizmetlere yönlendirmelerin kolaylaştırılmasına yardımcı olduklarını aktaran Wolf, "Acil durum malzemeleri, BMMYK'nin Tachira'daki yerel deposundan La Guaira'ya taşınıyor ve Panama'daki BMMYK küresel stoklarından 20 tondan fazla yardım malzemesinin daha seferber edilmesi için ek kapasite sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Wolf, dün itibarıyla 1719 ölüm, en az 5 bin 34 yaralanma ve 15 bin 866 etkilenen kişi olduğunun yerel yetkililerce doğrulandığını vurguladı.

Venezuela'da altyapı hasarının da yaygın olduğuna dikkati çeken Wolf, şunları söyledi:

"Toplam 189 yapı çöktü, 666 yapı ise hasar görmüş veya kısmen çöktü. BMMYK, 6 ayda depremden etkilenen 30 bin kişiye yönelik koruma, temel yardım malzemeleri ve geçici barınma desteğini artırmak için tahmini 14,85 milyon dolara ihtiyaç duymaktadır."