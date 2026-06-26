Venezuela'da Depremde 235 Ölü, 4300 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da Depremde 235 Ölü, 4300 Yaralı

Venezuela\'da Depremde 235 Ölü, 4300 Yaralı
26.06.2026 06:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da iki büyük deprem sonrası ölü sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4300'e yükseldi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Alvarado, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

Hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını dile getiren Alvarado, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık personelimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tıp öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum; şu an her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Yaralılarımıza hızlıca müdahale edebilmek için herkes en yakın sağlık merkezine intikal etmelidir. Sahra hastanelerinin kurulumuna başladık. Hedefimiz, hastane binalarındaki yükü hafifletmek ve durumu kritik olmayan hastaları buralarda tedavi ederek ameliyathaneleri ve yoğun bakımları durumu ağır olan depremzedelere ayırmaktır."

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, La Guaira'yı ziyaret etti.

Macuto bölgesinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, çöken binaların arasından "mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarmayı" umduklarını belirtti.

La Guaira'nın afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Rodriguez, "Uluslararası yardım talebinde bulunduk, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk arama kurtarma ekipleri iniş yapmak üzere, önümüzdeki saatlerde ise diğer ülkelerden ekipler ulaşacak." diye konuştu.

Venezuela'da 2 deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Deprem, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde 235 Ölü, 4300 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
21:16
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:04:14. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'da Depremde 235 Ölü, 4300 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.