Venezuela'da Depremde Can Kaybı 188'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde Can Kaybı 188'e Yükseldi

25.06.2026 22:16
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Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde 188 kişi hayatını kaybetti, 1500'den fazla yaralı var.

LA Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını bildirdi.

Rodriguez, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e çıktığını aktaran Rodriguez, 1500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Rodriguez, depremde çok sayıda binanın çöktüğünü, 200'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Venezuela'da 2 deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Depremde Can Kaybı 188'e Yükseldi - Son Dakika

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