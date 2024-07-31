Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarını Protesto Edenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarını Protesto Edenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Başkent Caracas ve diğer eyaletlerde göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı. Son 2 günde 16 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı. Protestoların artması üzerine binlerce asker ve polis Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına sevk edildi.

31.07.2024 10:53
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Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Washington Post'un hastane kayıtları ile muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal'ın verilerine dayandırdığı habere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette, göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı.

Çıkan olaylarda, son 2 günde 16 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Protestoların artması ve kamu mallarına zarar verilmesi üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına binlerce asker ile polis sevk edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarını Protesto Edenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'da Devlet Başkanı Seçim Sonuçlarını Protesto Edenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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