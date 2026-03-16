Venezuela'da Hz. Muhammed İçin Anma Programı

16.03.2026 23:30
Yunus Emre Enstitüsü, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı için Caracas'ta etkinlik düzenledi.

Venezuela'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında anma ve iftar programı düzenledi.

YEE tarafından başkent Caracas'ta Hz. Muhammed'in hicri 1500. doğum yılı münasebetiyle düzenlenen program, Venezuela'daki İslam Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Venezuela İslam Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Baligh Sai Darwich, organizasyon için YEE'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ramazan ayının bereketini, Türkiye'nin uzattığı bu dostluk eliyle Caracas'ta hissetmek bizler için çok kıymetli. Hz. Peygamber'in sevgi ve barış mesajını böylesi bir dayanışma örneğiyle idrak etmek, iki ülke arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant da ramazan ayının evrensel mesajlarına ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada, on binlerce kilometrelik mesafeye rağmen aynı sevginin ve medeniyetin etrafında kenetlenmiş bulunuyoruz. Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yıl dönümünü Caracas'ta bu kardeşlik sofrasında anmak bizler için büyük bir onurdur. Hazreti Yunus Emre'nin insanı merkeze alan hoşgörü felsefesiyle, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel ve manevi bağları güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Programın ilerleyen bölümlerinde cami imamı Samir Fawzy tarafından gerçekleştirilen Siyer-i Nebi anlatımı katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

Fawzy, Hz. Muhammed'in hayatından kesitler sunarak onun merhametini, adalet anlayışını ve insanlığa bıraktığı evrensel barış mirasını anlattı.

Latin Amerika ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara değinen Fawzy, atalarının yıllar önce Osmanlı döneminde Türk pasaportlarıyla bu topraklara geldiklerini ve yerel halk tarafından "Los Turcos" olarak adlandırıldıklarını hatırlattı.

Program, okunan akşam ezanının ardından Türk ve yerel lezzetlerin bir araya geldiği iftar sofralarında hep birlikte oruçların açılmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

