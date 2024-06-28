Venezuela'da muhalefet adayı seçimlerden zaferle ayrılacaklarını söyledi

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Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, seçimlerden zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Başkent Karakas'taki Ulusal Gazeteciler Okulu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen Gonzalez, 28 Temmuz'daki seçimleri kazanacaklarını ve ülkede basın özgürlüğünü garanti altına alacaklarını ifade etti.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Gonzalez, "Haksız yere tutuklanan gazeteciler ve kapatılan 400'den fazla medya kuruluşu var. Mesleğin getirdiği zorlukların farkındayız. Seçimi kazandığımız takdirde basın özgürlüğünü kural haline getireceğiz." dedi.

Gonzalez, ülke genelinde seçim kampanyalarına devam ettiklerini hatırlatarak, "Bugün tüm Venezuelalı gazetecilerin gününü tebrik ediyorum. Böylesine zorlu bir ortamda gösterdikleri cesaret ve özveriyi takdir ediyorum. Seçimlerden zaferle çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gonzalez'e, partililerin yanı sıra muhalif lider Maria Corina Machado'nun da eşlik ettiği görüldü.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında olacak. Seçimlerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.