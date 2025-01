Venezuela'da Provokasyon İddiası

Güncel

Haber: Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Uluslararası Anti-Faşist Kongre Türkiye Temsilcisi Ulaş Can, Venezuela'da temmuz ayında gerçekleşen seçimlerde yenilgiye uğrayan muhalefet partisinin adayı Edmundo González'in, Nicolas Maduro'nun yemin töreni öncesinde provokasyonlar planladığını ileri sürdü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Can, "Gonzalez, 10 Ocak'ta Venezuela'da olup kazanamadığı bir seçimle ilgili yemin edeceğini söylüyor. Böyle bir durum olursa Venezuela'ya nasıl döneceği merak konusu ama Venezuela'da bir iç karışıklık planlanıyor, bunu okuyabiliyoruz" dedi.

Uluslararası Anti-Faşist Kongre Türkiye Temsilcisi Ulaş Can, yaptığı açıklamada Venezuela'da temmuz ayında gerçekleşen seçimlerde yenilgiye uğrayan muhalefet partisinin adayı Edmundo González'in, Nicolas Maduro'nun yemin töreni öncesinde provokasyonlar planladığını duyurdu. Can, "Venezuela'yı ve Latin Amerika'yı yıllarca arka bahçesi olarak görüp sömüren emperyalist güçler Venezuela'da yeni bir provokasyon peşinde koşmaktadırlar. Ukrayna'da ve Ortadoğu'da olduğu gibi bir turuncu devrim planı yapmaktadırlar. Ancak tüm çabalarının boşa çıkacağını bilmekteyiz" dedi.

Can, ANKA Haber Ajansı'na temmuz ayında gerçekleştirilen Venezuela'daki seçimler, Maduro'nun kazanması, Gonzalez'in yenilgisi ile ABD ve Batı ülkelerinin Venezuela'daki seçimlere ilişkin planlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Can, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Meclis açıldığında Venezuela halkı gerçekten demokrasiye sahip çıkıyor"

"Temmuz ayında Venezuela'da seçimler yapıldı. O seçimlerde Ulusal Seçim Konseyi kazananın Maduro olduğunu ilan etti. Halkta beklenti buydu. Ancak seçime Venezuela sağının ve emperyalist ülkelerinin desteğiyle giren Edmondo Gonzalez, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia etti. Tıpkı selefi Guaido gibi. Aynı Gonzalez gibi Guaido da bu tutumu sergilemişti. Önümüzdeki günlerde geçmişte oynanan oyunun devamını göreceğiz gibi. Guaido da seçimleri kendisinin kazandığını ilan etmişti. ABD ve bazı Batı ülkeleri, Guaido'yu kazanan ilan ettiler ama Venezuela'da bunun anlamı yok, halkın Guaido'ya desteği yoktu. Guaido, sokaklara indi ve destekçilerini sokaklara çağırdı. 2-3 gün boyunca sokak çatışmaları yaşandı. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Ayın 10'unda Maduro, Başkanlık Sarayı'nda yemin edecek. Bugün Venezuela'da yasama yılı başlıyor, Meclis açılıyor. Meclis açıldığında halk gerçekten demokrasiye sahip çıkıyor ve Maduro yönetimi, katılımcı bir demokrasi sergilemeye çalışıyor.

"Gonzalez, 10 Ocak'ta kazanamadığı bir seçimle ilgili yemin edeceğini söylüyor"

Edmundo Gonzalez, dün aşırı sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Millei ile bir araya geldi. Bugün Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou ile bir araya geliyor. Hafta başında ABD'de olacak ve Biden'la görüşecek. Trump ile görüşebileceğine dair rivayetler de var. ABD'ye neden gittiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Gonzalez, 10 Ocak'ta Venezuela'da olup kazanamadığı bir seçimle ilgili yemin edeceğini söylüyor. Böyle bir durum olursa Venezuela'ya nasıl döneceği merak konusu ama Venezuela'da iç karışıklık planlanıyor, bunu okuyabiliyoruz."

"Venezuela, uzun süredir ABD ve Batı ülkelerinin ambargosuyla boğuşuyor"

"Venezuela, uzun süredir ABD ve Batı ülkelerinin ambargosuyla boğuşuyor" diyen Can, Venezuela'nın ekonomisinde yapısal sorunların olduğunu belirtti. Can, "Son bir-iki yılda bu sorunları aşmada önemli yol kat ettiler. Venezuela ekonomisi hızla iyileşiyor, toparlıyor ama her şey günlük güneşlik değil. Özellikle bu ambargodan dolayı Venezuela'da bugünkü durumdan dolayı hükümeti suçlayan bir muhalefet ve muhalefetin önünü çektiği insanlar da var" dedi. Can, şöyle konuştu:

"Venezuela yoksul halkı ve yerlileri, Bolivarcı devrime sahip çıkıyor"

"Bunların sayısı yüzde 20 veya 30 da olsa insanlar sokağa çıktıklarında hükümeti destekleyenlerle karşı karşıya gelecekler. ABD'nin yapmak istediği ve yapmaya çalıştığı bu. Bunu Ukrayna'da gördük, başka ülkelerde gördük. Bu olabilir mi Venezuela'da? Yani, çok kolay değil. Venezuela'da halk Bolivarcı sosyalizmi sahipleniyor. Başta ABD Batı ülkelerinin bu sosyalist programdan hoşlanmadıklarını biliyoruz. Venezuela, dünyanın en büyük petrol ve altın rezervine sahip, ambargolarla ve iş birlikçilerle bu zenginlik, Venezuela halkıyla paylaşılmıyor. Venezuela yoksul halkı ve yerlileri, Bolivarcı devrime sahip çıkıyor. Bu yüzden ABD ve onun kuklalarının Venezuela'da işi kolay değil."

"Bu seçimlerde hile olmadığını herkes biliyor"

Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı partilerin, Gonzalez'in temmuz ayındaki seçimleri kazandığını iddia etmesine ilişkin görüşlerini belirten Can, "Ulusal Seçim Konseyi diye bir şey var bizdeki Yüksek Seçim Kurulu gibi. Keza seçimleri dünyanın dört bir yanından temsilciler izliyor. Benim son bildiğim CHP'den, AK Parti'den ve diğer partilerden gözlemciler gidip seçimleri yerinde izlediler. Bu seçimlerde hile olmadığını herkes biliyor ama aşırı sağcılar ve onların benimsedikleri iktidarlar kimi desteklerlerse onu başkan sayıyorlar. Avrupa'daki aşırı sağcıların Avrupa Parlementosu'ndaki bir toplantıda hiçbir resmi anlamı yok ama bu cümle edilebiliyor. Bu bir ikiyüzlülük. Dünyada tüm sağ politikalar da bu ikiyüzlülük üzerine kurulu" diye konuştu.