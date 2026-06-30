KARAKAS, 30 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen depremlerde etkilenenlerin sayısı 15.866'ya ulaştı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.719'a yükselirken yaralananların sayısı ise 5.000'i aştı.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'daki Depremde Can Kaybı 1.719 - Son Dakika
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