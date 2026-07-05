Venezuela'daki Depremde Hayvanlara Veteriner Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'daki Depremde Hayvanlara Veteriner Desteği

Venezuela\'daki Depremde Hayvanlara Veteriner Desteği
05.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'daki depremler sonrası gönüllü veterinerler, arama kurtarma köpekleri ile evcil hayvanlara yardım ediyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından gönüllü veterinerler hem enkazdan çıkarılan hayvanlara hem de arama kurtarma ekiplerinin hayati öneme sahip "can dostlarına" sağlık hizmeti sunuyor.

Gönüllü veterinerlerden Andre Anyorga, yabancı arama kurtarma ekiplerinin kaldığı La Guaira Limanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Ekipteki 2 veterinerin ülkenin doğusundan geldiğini söyleyen Anyorga, "Misyonumuz, burada La Guaira'da meydana gelen depremden etkilenen veya kurtarılan evcil hayvanlarla ilgilenmek. Burada meydana gelen depremden etkilenen evcil hayvanlara birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, bizden gönüllü olarak destek talep eden farklı uluslararası ekiplerin arama-kurtarma köpeklerine de burada yardım sağlıyoruz." diye konuştu.

Anyorga, Türk arama kurtarma ekiplerine de yardım ettiklerini belirterek "Türk ekibinden sadece bir hayvana müdahale ettik, ön patilerinden birinde kesik vardı. Daha büyük bir sorun da yaşamadı." dedi.

İnsani yardım malzemesi de dağıttıklarını söyleyen Anyorga, "Şu ana kadar yaklaşık 70 hayvana yardım ettik. Ayrıca insanlar için insani yardım malzemeleri ve gıda da dağıttık." ifadelerini kullandı.

Anyorga, şöyle devam etti:

"Evcil hayvanlar için mama dağıtımı da yaptık çünkü depremden sonra çok sayıda hayvan kayboldu, enkaz altından günler sonra çıkarılan ve evlerini kaybettikleri için maması olmayan evcil hayvanlar vardı. Bu yüzden onlara da bu konuda yardımcı oluyoruz."

Venezuelalı veterinerler Türk ekibinin köpeğine de yardım etti

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu (DAK) Veteriner Uzman Çavuş Sinan Daleğmez de çalışmalar sırasında arama kurtarma köpeklerinin yaralandığını anlattı.

Daleğmez, arama köpeği eğitici personeli olduğunu belirterek "Köpeğimin ismi Herif. Belçika Malinois, 5 yaşında. Venezuela'ya geldiğimiz günün akşamı itibarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Görev almış olduğumuz, 14 katlı bina enkazında çalıştık." diye konuştu.

Venezuela'da 24 saat esasına göre ekiplere bölünüp arama kurtarma faaliyetleri yaptıklarını aktaran Daleğmez, "Son olarak aramış olduğumuz enkaz devasa boyuttaydı. Köpeğimle çok zorlandık. Enkaza çıkarken köpeğim ayağını parçaladı ama aramasına azimle devam etti." dedi.

Daleğmez, "İlgili veteriner hekimlere ulaşılıp köpeğimin tedavisine başlandı. Buradan veterinerlere çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bize, sağ olsunlar. Bize verilen görevlere sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı verilerine göre, depremde en az 2 bin 954 kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin 592 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Doğal Afetler, Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremde Hayvanlara Veteriner Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

11:31
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:36:24. #7.13#
SON DAKİKA: Venezuela'daki Depremde Hayvanlara Veteriner Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.