Venezuela'daki Depremde Türk Ekipler Çalışmalara Başladı

Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler gerekli arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı.

Enkazda daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, enkazdan çıkarılan bir kişinin enkaz altında kalan diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.